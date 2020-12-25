صحة الدقهلية نجاح فريق طبي بإجراء عملية قلب مفتوح لطفلة تعاني من تشوه خلقي بالقلب

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اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية قلب مفتوح باستخدام ماكينة القلب الصناعي لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مولودة بتشوه خلقي بالقلب



واوضح وكي صحة الدقهلية ان العيب الخلقي عبارة عن ثقب كبير بين الاذينين وغير قابل للغلق عن طريق القسطرة التداخلية



و تمكن الفريق الطبي من غلق الثقب باستخدام ماكينة القلب الصناعي واستخدام رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفلة وقد تمت العملية بنجاح وتم فصل الطفلة عن اجهزة التنفس الصناعي بعد ثلاث ساعات وهي تحت الملاحظة بالعناية وحالتها مستقرة.



وتقدم وكيل صحة الدقهلية بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.