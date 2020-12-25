وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد هان موريتس سفير هولندا بالقاهرة بمقر الوزارة، وذلك لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الهجرة والجاليات.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الهولندي، وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا خاصة أنها تحتضن جالية مصرية مؤثرة في المجتمع الهولندي.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الهجرة مع السفير جهود الوزارة في عدة ملفات، من أهمها ربط الخبراء والعلماء بوطنهم والاستفادة من خبراتهم من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وكذلك تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف بها وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية حول مخاطرها، مشيرة إلى ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

واستعرضت سيادتها أيضًا، خلال اللقاء، مبادرة إحياء الجذور "نوستوس" التي نفذتها الوزارة للجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية التي كانت تعيش في مصر بالماضي أو مازالت تعيش بها، لافتة إلى أن ذلك جاء إيمانا من الوزارة بضرورة تسليط الضوء على دور الجاليات الأجنبية داخل المجتمع المصري كأداة من أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية، فضلا عن إشارتها إلى مبادرة "مصر بداية الطريق" والتي تستهدف العرب والآسيويين الذين درسوا في مصر والآن اعتلوا أعلى المراكز والمناصب حول العالم.
وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات
وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات
وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات
وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات
وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات
وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات
وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات
وزيرة الهجرة تلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات

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