وزير الري يستعرض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومى لبحوث المياه وقيادات الوزارة والمركز لعرض ومناقشة الخطه البحثيه للمركز القومي لبحوث المياه.

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية والتابعين للمركز القومى لبحوث المياه، والمشروعات المشتركة بين المعهدين وجهات الوزارة المختلفة خلال العام المالي الحالي، والخطة البحثية المستقبلية للعام المالي القادم ٢٠٢١ ٢٠٢٢.

و وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة ربط منظومة البحث العلمي والخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه بمتطلبات جهات الوزارة التنفيذية لحل مشاكل المياه في مختلف التخصصات.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بإعداد بحوث تطبيقية في مجال ترشيد المياه وتطبيق نظم الري الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية، وبرامج رفع كفاءة ادارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري، والاستفادة من نواتج تطهير الترع وورد النيل، واستخدام الأسماك مثل سمك البوري وغيرها في التخلص من الحشائش وما يمثله ذلك من عائد إقتصادي كبير.

كما تضمن الاجتماع عرض ما تم إنجازه حتى الآن لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وبرامج صيانة الترع بعد تأهيلها.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل ٧ آلاف كم على مستوى المحافظات بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.
وزير الري يستعرض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية
وزير الري يستعرض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي بحوث إدارة المياه وصيانة القنوات المائية

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