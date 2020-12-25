تسلسل زمني.. كيف عادت مصر لتسجيل ألف إصابة بكورونا؟

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خلال الساعات الأخيرة عادت مصر لتسجيل ألف حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وهو ما ينذر بخطورة كبيرة بجانب شعور المواطنين بارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مستقبلا.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" تسلسلا زمنيا يكشف كيف عادت مصر لتسجيل ألف حالة إصابة بفيروس كورونا مرة آخرى:



- في بداية شهر ديسمبر الحالي بدأت تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حيث سجلت وزارة الصحة يوم ٣ ديسمبر ٤٣٢ حالة جديدة.



- وفي ١٤ ديسمبر سجلت الوزارة 486 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



- بعد ذلك بدأت الأرقام في التزايد حيث سجلت الوزارة في ١٦ ديسمبر 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.



- وفي ١٩ ديسمبر بدأت الأرقام تتخطى ال ٦٠٠ حالة حيث سجلت وزارة الصحة والسكان في ذلك اليوم ٦١١ حالة إصابة جديدة بالوباء.



- وفي ٢٣ ديسمبر تم تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



- ٢٤ ديسمبر بدأت البلاد تقترب من تسجيل الألف إصابة، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان في ذلك اليوم ٩١١ حالة إصابة جديدة.



- وفي الساعات الأخيرة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم تسجيل 1021 إصابة جديدة و51 وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.