تسمم 6 من أسرة واحدة بسبب تناول مياه ملوثة بحبوب الغلة القاتلة في البحيرة (أسماء)

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شهد مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بقرية سيد حمد، اثر تناول مياه ملوثة بحبوب الغلة القاتلة، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي ثم مركز السموم الرئيسي بالإسكندرية.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات باستقبال المستشفي المركزي عدد 6 حالات مصابة بتسمم إدعاء تناول مياه ملوثة بحبوب الغلة، وتم عمل الاسعافات الأولية والخدمة الطبية الازمة، وتم تحويلهم إلي مركز السموم بالإسكندرية.



والمصابون هم كل من "عوض رمضان احمد سيد" 37 عاما، "جهاد عوض رمضان احمد" 15 عاما، "احلام سعيد ابراهيم عويس" 32 عاما، "عبدالرحمن عوض رمضان" 10 سنوات، "أية عوض رمضان" 12 عاما، "حمزة عوض رمضان" 3 سنوات، وجميهم من أسرة واحدة، وتم إصابتهم داخل منزلهم بقرية سيد حمد بالدانجات، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.



، ومن جانبه وجه الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، برفع درجة الاستعداد بمستشفى الدلنجات وإيتاي البارود واستدعاء الفرق الطبية الطائرة للتصدى فى حالة زيادة الاعداد للسيطرة على الموقف.