هل المضادات الحيوية فعالة مع كورونا؟.. طبيب يجيب (فيديو)
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
هدى عبدالرازق
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حذر الدكتور طه عبدالحميد، استشاري أمراض الصدر، من تناول المضادات الحيوية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وخاصة مرضى الكبد والكلى.
وأشار "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرتامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن من يتناول مضادات الحيوي بدون حساب يصاب بالأنيميا، وينخفض حجم كرات الدم البيضاء بالجسم، لافتا إلى أن المضاد الحيوي يجب أن يصرفه طبيب ووفقا لوزن جسم المريض وحالته.
ولفت إلى أن المضادات الحيوية ليس لها تأثير على الفيروسات ومنها كورونا، موضحا أن مصاب كورونا عندما يتناول مضاد حيوي يكون بهدف قتل البكتيريا التي تصيب الجسم بسبب دخول الفيروس الجسم، خاصة وأن مناعة الجسم تنخفض، وليس لعلاج الكورونا.