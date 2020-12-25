"تجارية كفر الشيخ تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع السياحة من كورونا

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عقدت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اجتماعا موسعا لشعبة السياحة بالغرفة برئاسة أشرف صحصاح، رئيس الشعبة وعضو الشعبة العامة بالأتحاد العام للغرف التجاريةو عضو اتحاد للسياحة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشعبة لمناقشة دعم قطاعات السياحة بمحافظة كفرالشيخ والمتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



كما ناقشت الشعبة تحديد موعد تدشين الشعبة بعد انتهاء الفترة الحرجة من جائحة كورونا مباشرة واعداد ملف محدث عن كافة الأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وقد قامت الغرفة بتدشين صفحة رسمية ناطقة باسم الشعبة على مواقع التواصل الإجتماعى تهتم بكافة فعاليات الشعبة والترويج بشكل احترافى للسياحة بالمحافظة وتعزيز سبل التعاون مع شعب الدلتا وتبادل الزيارات وبحث سبل التعريف بمتحف كفرالشيخ القومي للأثار الذي تم افتتاحة منذ ايام والذى يضم 1200 قطعة أثرية وبها تماثيل من العصر اليوناني والروماني ليحقق حلم ابناء المحافظة وكيفية الأستفادة منة وكذلك الأستفادة من تواجد المتحف في دعم السياحة الثقافية في كفرالشيخ بالأضافة الي السياحة الدينية ومرور العائلة المقدسة بمدينة سخا بجوار مدينة كفرالشيخ.