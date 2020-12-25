حبس مسجل خطر أصاب مزارع بطلق ناري في حفل زفاف بشبين القناطر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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مرت النيابة العامه بشبين القناطر، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس مسجل خطر 4 أيام، أطلق الرصاص ابتهاجا بزفاف صديقة بشبين القناطر، فأصاب مزارع بطلق ناري في الرأس خلال نقل أثاث عروس أمس في شبين القناطر، عندما أطلق صديق العريس الرصاص ابتهاجا بالزفاف.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا بإصابة "م.ع.ع" 50 عاما، مزارع، بكسر بالجمجمة نتيجة الإصابة بطلق ناري.

انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث المركز، وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء حضورة حفل نقل أثاث زواج إحدى الفتيات بقريته، قام أحد المتواجدين بإطلاق عيار نارى من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، ففوجئ بحدوث إصابته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن المتهم صديق العريس ويدعى "ع.م.ص" 39 عاما، مسجل خطر وسبق اتهامه في 13 قضية وهروب من المراقبة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعه طبنجة 9 مم
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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