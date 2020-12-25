محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير وتأهيل مسار "العائلة المقدسة"

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مواقع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدسة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



كما تفقد الأعمال الجارية حول الكنيسة ومسار العائلة المقدسة، من أعمال تشجير، ووضع بلاط الانترلوك، وإقامة بوابات، وتأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة دون تكلفة على الأهالي، وإقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة، وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بمسار العائلة المقدسة، ويتم اعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا كمنطقة أثرية وسياحية هامة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلًا لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار ديني، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 سنة.



ومن جانبه أكد القمص متياس موريس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بسخا، أن ما تشهده المنطقة المحيطة بالكنيسة من أعمال تطوير ورفع كفاءة لم نكن نتوقعه، مشيرًا إلى أن المنطقة ستتحول لمنطقة جاذبة ومتميزة بما يجري بها من أعمال تطوير تشمل منازل الأهالي القاطنين بالمنطقة حول الكنيسة، مقدمًا الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ما تشهده المنطقة من أعمال تطوير وإعادة تأهيل.