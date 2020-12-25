8 مباريات ساخنه في مجموعة القاهره بالقسم الثالث

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المرتقبة :



1- الأميرية مع بنها



يستضيف فريق الأميرية بقيادة خالد سعد نظيرة فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي يتصدر بنها القمة برصيد 10 نقاط، بينما فريق الأميرية في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق طوخ بدون أهداف، بينما فاز بنها مؤخرا على الشمس برباعية مقاب هدفين.



2- الشمس مع البلاستيك



في لقاء ساخن يشهد ملعب نادي الشمس لقاء فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق الشمس بقيادة أحمد علي.



يدخل فريق الشمس اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد هزيمته من فريق بنها برباعية مقابل هدفين بينما فريق البلاستيك في المركز السابع برصيد 6 نقاط .



3- اتحاد الشرطة مع شباب طوخ



يلعب فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيد مع فريق شباب طوخ بقيادة محمد خطاب، ويحتل اتحاد الشرطة المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد فوزه على فريق قليوب بهدف ، بينما فريق طوخ في المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق الأميرية بدون أهداف.



4- العبور مع اسكو



يلعب فريق فريق العبور بقيادة عطية السيد لقاء قوي ومرتقب مع فريق اسكو بقيادة أشرف أبو رجيله.



يدخل العبور اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 5 بعد تعادله مع فريق الغابه بهدف لمثله بينما فريق اسكو صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق بهتيم بهدفين نظيفين .



5- مصر للتأمين مع ألماظة



يواجه فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده فريق ألماظة بقيادة جمال ترك، يدخل التأمين اللقاء برصيد 5 نقاط في المركز الحادي عشر، بعد تعادله مع فريق البلاستيك بهدفين، بينما فريق ألماظة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق سراى القبه بهدفين نظيفين.





6- الغابه مع قليوب





يلتقي فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى مع فريق قليوب بقيادة هشام السيد، يدخل الغابه اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق العبور بهدف لمثله، ينما فريق قليوب في المركز الخامس عشر برصيد نقطة بعد هزيمته من اتحاد الشرطة بهدف دون رد.



7- ايروسبورت مع بهتيم



يلعب فريق ايروسبورت بقيادة هشام يكن مع فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان يدخل فريق ايروسبورت اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بينما فريق بهتيم في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق اسكو بهدفين نظيفين.



8- سراى القبه مع المرج



يلتقي فريق سراى القبه بقيادة شيكا مع فريق المرج بقيادة على سليمان يدخل سراى القبه اللقاء بدون رصيد بعد هزيمته من ألماظة بهدفين نظيفين بينما المرج في المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق ايروسبورت بهدفين نظيفين.



ترتيب المجموعة السادسة







1- بنها 10 نقاط

2- اتحاد الشرطة 10 نقاط

3- اسكو 7 نقاط

4- ألماظة 7 نقاط

5- الشمس 7 نقاط

6- المرج 7 نقاط

7- البلاستيك 6 نقاط

8- الغابه 5 نقاط

9- طوخ 5 نقاط

10- العبور 5 نقاط

11- مصر للتأمين 5 نقاط

12- الأميرية 4 نقاط

13- بهتيم 3 نقاط

14- ايروسبورت نقطتين

15- قليوب نقطة

16- سراى القبه بدون نقاط

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجوله الخامسة للقسم الثالث، بإقامة 8 مواجهات هامة ومرتقبة بالمجموعه السادسة التي تضم أندية القاهره والقليوبية.