رسمياً .. ياسر رضوان مديرا فنيا لجمهورية شبين بالقسم الثاني

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قرر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، تعيين ياسر رضوان، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، بدوري القسم الثاني.



وجاء قرار تعيين رضوان، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، خلفاً لأبو العينين شحاته، الذي إستقال عقب لقاء النجوم، بالجولة الخامسة.



ومن المنتظر تشكيل الجهاز الفني المعاون لرضوان، اليوم الجمعة، استعداداً لخوض المران الأول، قبل مواجهة كوكاكولا يوم الإثنين المقبل.



وسبق لرضوان، العمل في تدريب جمهورية شبين من قبل، ثلاث مرّات، وعمل مؤخراً في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.