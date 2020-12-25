هل "كوفيد 20" يهاجم العالم؟.. طبيب بأكسفورد يجيب (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في جامعة أكسفورد، حقيقة ما يثار حول ظهور وباء جديد تحت اسم "كوفيد -20" السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" من بريطانيا ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه تم تسجيل 25 طفرة في فيروس كورونا خلال شهور قليلة موضحا أن ذلك التحور في الفيروس ليس الأول أو الأخير.

وأوضح، أن السلالة الجديدة من كورونا تسبب نفس الأعراض ولكنها أسرع في الانتشار، منوها بأنه في حال استمرار تحول فيروس كورونا إلى الأجزاء المحفزة بشكل زائد لجهاز المناعة وعدم تجاوز حجمها 10 إلى 11 حمض أميني فنحن ما زلنا في آمان، وفي حال تحورها بشكل جذري يوجد سيناريوهان.

وتابع أن السيناريو الأول أن يكون التحول بشكل كبير جدا في كورونا مما يجعل الفيروس يفقد قدرته على التعرف على مستقبلات خلايا الجسم وحينها الفيروس لن يكون قادر على إحداث العدوى، أما السيناريو الثاني في حال تحور الفيروس بشكل جذري في جميع تركيبات لقاحات الفيروس حينها سنكون في خطر.

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