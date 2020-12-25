كيف احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر بعيد الكريسماس ؟

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شهدت أمس الخميس كنيسة القديس يوسف بالغردقة للأقباط الكاثوليك، إقامة قداس الاحتفالا بعيد الميلاد المجيد، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.





وقال القمص يؤانس اديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إنه تم إقامة القداس وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من خلال فريق الكشافة والمتطوعين لمنع التزاحم، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل استقبال المصلين، حيث تم تطهير وتعقيم الكنيسة قبل القداس مع قياس درجة الحرارة للمصلين قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الدخول، والتشديد على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، والوقوف على مسافات متباعدة داخل الكنيسة كما تم تحديدها من قبل المتطوعين، فيما استعدت الكنيسة لاستقبال المصلين بإجراءات التعقيم والتطهير وقيام أحد الخدام بالوقوف على باب الكنيسة لقياس درجة حرارة المصلين قبل دخولهم إلى الكنيسة.



أشار القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، كانت نسبة حضور المصلين 40% من الكمية الاستيعابية للكنيسة منعا للتزاحم.





وقدم القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، التهنئة لشعب مصر العظيم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول العام الجديد، داعيًا الله أن يرفع هذا الوباء عن العالم والإنسانية ومصرنا الحبيبة.