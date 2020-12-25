أسامة عرابي : تأجيل القمة يصب في صالح القطبين بسبب الإصابات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
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صرح أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، بإن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يصب في صالح القطبين.


وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تأجيل القمة يصب في صالح القطبين بسبب الإصابات".


وتابع:"الأهلي والزمالم يعانيان من أصابات كورونا".

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