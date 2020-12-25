مباريات مرتقبة للوليدية وملوي وبني مزار والوداي الجديد بالقسم الثالث

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
يقام في الثانيه والنصف، من عصر السبت مباريات الأسبوع الرابع، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.
حيث يحل فريق مركز شباب الخارجة، ضيفا على فريق الوليدية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية.

كما سيلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق نادي ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

ويواجه فريق بني مزار، فريق نادي القوصية، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.

في حين يستقبل فريق الوادي الجديد الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، فريق مركز شباب القيس، في المباراة التي سيحتضنها ملعب الوادي الجديد.

ويلتقي فريق ناصر الفكرية ، فريق مركز شباب سمالوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفي ختام مباريات الجولة الرابعة، يلعب فريق الهنداو، مع فريق مركز شباب مغاغه، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو بالداخلة.

نتائج الجولة السابقة

وفي الجوله الماضيه، أقيمت سته مباريات، حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق بني مزار، باربعه اهداف لهدفين علي ملعب ناصر ملوي .

كما فاز فريق الوليدية علي فريق القوصية بهدف نظيف، في حين حسم التعادل السلبي لقاء مركز شباب سمالوط ومركز شباب ناصر ملوي.

كما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراه مركز شباب الخارجة ومركز شباب القيس، في حين نجح فريق الهنداو، في تحقيق الفوز علي فريق الوادي الجديد بهدف نظيف، وفي ختام مباريات هذه الجوله، فاز مركز شباب مغاغه على فريق ناصر الفكرية بهدف نظيف علي ملعب مركز شباب مطاي. 

ترتيب المجموعه الثالثة

1- ناصر الفكرية 6 نقاط
2- نادي ملوي 6 نقاط
3- الوليدية 6 نقاط
4- مركز شباب مغاغه 6 نقاط
5- مركز شباب القيس 5 نقاط
6 - القوصية 4 نقاط
7- مركز شباب ناصر ملوي 4 نقاط
8 - مركز شباب سمالوط 4 نقاط
9 - مركز شباب الخارجة 4 نقاط
10- بني مزار 3 نقاط
11- الهنداو 3 نقاط
12 - الوادي الجديد بلا نقاط

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 22 ساعة

الموعد الجديد لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ 42 دقيقة

البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان عائد الشهادات البلاتينية 1 %

منذ أقل من ساعة

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

10:00 ص

البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان عائد الشهادات البلاتينية 1 %

09:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن