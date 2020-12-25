أسماء المقبولين في منحة الـ500 جنيه (link manpower) من العمالة الغير منتظمة عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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أسماء المقبولين في منحة الـ500 جنيه (link manpower) من العمالة الغير منتظمة عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

وصلنا الآن  آخر تحديث عن المقبولين في منحة الـ500 جنيه الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة التي من المقرر صرفها خلال شهر يناير المقبل في المواعيد التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة والذي سوف نوضحه في السطور التالية، وقد أتاحت الوزارة رابطا فعالا للاستعلام عن كل ما يخص المنحة التي تقدمها الحكومة للمستحقين من العمال المتضررين من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا ، وذلك استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أمر باستمرار صرف المنحة حتى نهاية العام الجاري.

المقبولين في منحة الـ500 جنيه
وفيما يخص تحديد أسماء المقبولين والمستحقين لصرف المنحة، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، كوفيد 19 المستجد، وجهوا بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على 3 مراحل.

بينما حددت وزارة القوى العاملة، أسماء المقبولين بعد  تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة والتي جرى مراجعتها قبل بدء الصرف.

خطوات الاستعلام
- دخول الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- تسجيل البيانات التي تطلبها الصفحة.
-  كتابة الاسم والرقم القومي والمهنة وكافة البيانات الأخرى.
- إضافة رقم تليفون محمول  للتواصل مع المواطن من خلاله.

يتم مراسلة المواطن من 2030 على الرقم المسجل وإعلامه بموقفه وموعد الصرف في حالة كونه من المستحقين.
ويجرى صرف مبالغ المنحة من خلال كارت ATM  الذي تسلموه قبل ذلك خلال صرف المنحة الأولى.

كما أتاحت الحكومة صرف المنحة من 14 ألف ماكينة صرف آلي بجميع المحافظات.

وجرى صرف الدفعة الرابعة من المنحة يوم   6 ديسمبر، واستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

فيما يكون موعد صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة، في نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير 2021.

أسماء المقبولين في منحة الـ500 جنيه (link manpower) من العمالة الغير منتظمة عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

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