بعد عودته.. هذا أول ما طلبه "بيج رامي" عند وصوله مصر (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال رامي السبيعي والمعروف إعلاميا بـ "بيج رامي"، بطل بطولة "مستر أولمبيا 2020"، إن فوزه بالبطولة بفضل دعوات الناس، وتوفيق من الله، قائلا: "ربنا أكرمني".

وأعرب "السبيعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، مساء الخميس، عن سعادته بفوزه بالبطولة واستقبال المصريين الحافل له، قائلا: "أنا سعيد جدا.. وربنا كلل تعبنا ومجهودنا".

وأضاف أنه سعيد جدا بالاستقبال، و"أنا مستحقهوش"، لافتا إلى أنه صمم أن يلعب باسم مصر في البطولة، معقبا: "بلدنا تستاهل مننا أكتر من كده بكتير.. واللي هيتحط مكاني هيعمل أكتر من اللي رامي عمله".

وأضاف أن جائحة كورونا كانت التحدي الأكبر الذي واجهه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هدفه هو تطوير رياضة كمال الأجسام في مصر، معلقا: "اتمني يكون في 100 رامي يحصلون على مستر أولمبيا"، متمنيا أن يلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

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