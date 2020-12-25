الزمالك يكشف موعد تجديد عقد فرجاني ساسي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، عصام سالم، على الجدل المثار بشأن استمرار فرجانى ساسى فى صفوف القلعة البيضاء.


وقال خلال مداخلة مع الإعلامى مهيب عبد الهادى فى برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن فرجانى ساسى حالة خاصة، حيث إنه من اللاعبين القلائل الذين لم يشتكوا أو يُصَعِّدوا الموقف عندما تأخرت مستحقاته المالية.


وأضاف إن هناك مساعى جادة لتوفير المبالغ اللازمة لاستمرار اللاعب مع الزمالك، وأن الأمر سوف يُحسَم الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه سيتم تجديد عقد ساسى لمدة سنتين على الأقل.


وتابع: "إلى الآن لم يتدخل أى من رجال لأعمال المنتمين لزمالك، فى صفقة ساسى، ولكنى أناشد كل من يحب النادى إلى ترجمة هذا الحب بالدعم للحفاظ على استقراره".

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