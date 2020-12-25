الأحد.. افتتاح معرض "ترانيم" للفنان أحمد الصعيدى بالهناجر





يفتتح بمركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فن تشكيلى بعنوان " ترانيم" للفنان أحمد الصعيدى، فى السابعة من مساء يوم الأحد ٢٧ ديسمبر الجارى بقاعة آدم حنين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .















