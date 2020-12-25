المرصد السوري: مقتل 9 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف قوات إيرانية بريف حماة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن "الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت ليلا منطقة مصياف، دمرت مستودعات تتمركز فيها ميليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص".

 

وقال المرصد إن "القصف الإسرائيلي استهدف مراكز عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية ومستودعات ضمن معامل الدفاع غرب مدينة مصياف بريف حماة، والتي تتواجد فيها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

 

وكشف المرصد الذي مقره بلندن أن "9 أشخاص على الأقل قتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسية السورية، لا يعلم فيما إذا كانوا من قوات النظام، أو يعملون في صفوف القوات الإيرانية، و5 مجهولي الهوية".

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