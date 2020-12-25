هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
على خلاف
Advertisements

حدد مسؤولي الجونة مطالبهم بشأن الموافقة على رحيل المهاجم الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الساحلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

مطالب الجونة لبيع والتا بواليا

وطلب مسؤولو الجونة الحصول على 2 مليون دولار، لبيع المهاجم الزامبي والتا بواليا فى ظل امتلاكه العديد من العروض على رأسها الأهلي والزمالك.

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في الحصول على خدمات الاعب والتا بواليا مهاجم الجونة في الميركاتو الشتوي المقبل بعدما رحب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفكرة ضمه.

وفي نفس السياق دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات قوية مع إدارة الجونة بشأن الحصول على خدمات النجم الزامبي والتا بواليا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رسمياً .. ياسر رضوان مديرا فنيا لجمهورية شبين بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ ساعة الا ربع

البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان عائد الشهادات البلاتينية 1 %

منذ ساعتين

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الموعد الجديد لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

11:00 ص

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

10:00 ص

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن