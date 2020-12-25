شاهد.. تصريح صادم من لجنة الفيروسات عن جائحة كورونا في موجتها الثانية

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كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، تفاصيل اختلاف الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي ضربت العالم العالم مؤخرا عن الموجة الأولى.



وأوضح "خطاب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أنه تم اكتشاف 3 نسخ جديدة لفيروس كورونا مع بداية الموجة الثانية، وليس معروفا هل وصلت مصر أي من هذه النسخ الجديدة أم لا.

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وقال إن الثانية أشد من الموجة الأولى، حيث أن الفيروس أصبح سريع الانتشار، مشبها إياه بـ "النار في الهشيم"، وهناك حالات مصابة تعاني من أعراض تنفسية شديدة من بداية الإصابة، وهو ما لم يكن موجودا في الموجة الأولى.



وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه كان يصاب شخص واحد من الأسرة خلال الموجة الأولى، أما الموجة الثانية فالأسرة بأكملها تصاب بالفيروس.

