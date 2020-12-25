نجم ريال مدريد مطلوب في ليفربول
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو نجم دفاع ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.
وأكدت شبكة Todofichajes
الإسبانية أن ليفربول يستهدف التعاقد مع ميليتاو في ظل الإصابة التي
يعاني منها نجم دفاع الفريق الهولني فيرجيل فان دايك.
وأفادت الشبكة
الإسبانية بأن ليفربول يخطط أيضًا للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني المخضرم إيزيكيل جاراي
الذي ينتهي عقده مع فالنسيا عقب نهاية الموسم الحالي.
وأشارت الشبكة
الإسبانية إلى أن ميليتاو البالغ من العمر 22 عامًا إنضم إلى ريال مدريد في 2019 ولا
يشارك كثيرًا مع الفريق، حيث خاض مع الملكي حتى الآن 23 مباراة فقط في جميع البطولات.