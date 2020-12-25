بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس
كريم عزت، اليوم الجمعة، يوم رياضى مجانى بالتعاون مع أكاديمية كرم جابر عن وبحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مديرة مديرية الشباب والرياضة، وذلك فى شاطئ نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه سيتم تنظيم مسابقات خلال اليوم الرياضى والذى يمتد حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بحضور الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة والبطل الأوليمبي كرم جابر وسيحصل الفائزين على عضويات مجانية سنوية من اكاديميه البطل الأوليمبي كرم جابر بالإضافة إلى توزيع دعوات مجانية للحضور.
واضاف أن اليوم الرياضى سوف يتم تنظيمه مرة كل شهر حتى شهر مارس فى إطار التعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وأكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر.

وأوضح أنه سيتم مراعاه الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم الرياضى والالتزام بالتباعد الاجتماعى.
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)
بحضور كرم جابر.. مهندسين الإسكندرية تنظم يوما رياضيا بشاطئ النادي (صور)

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