صراع إنجليزي إسباني على نجم رابيد فيينا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود منافسة شرسة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع النمساوي يوسف دمير نجم رابيد فيينا النمساوي.


وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع يوسف دمير البالغ من العمر 17 عامًا لكنه سيواجه منافسة شرسة من برشلونة.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن دمير يعتبر من العناصر الشابة الواعدة في كرة القدم، حيث نجح في فرض نفسه على الفريق الأول لرابيد فيينا وشارك أمام آرسنال في بطولة الدوري الأوروبي.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة قد يكون الأقرب للحصول على خدمات دمير بعد أن نشر إيمري أوزتورك وكيل أعماله صورة له وهو في مدينة برشلونة وعلق عليها قائلاً : " جاهز للاجتماع".


وألمحت الصحيفة البريطانية أن أوزتورك نفى تواجده في برشلونة من أجل دمير وأكد أنه في اجتماع من أجل الألماني شكودران موستافي نجم آرسنال.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال دمير عرض النجم النمساوي على برشلونة ويرغب في الحصول على رد منه حول نيته في ضمه.


ونوهت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد في الوقت نفسه لن يترك دمير لبرشلونة بسهولة، حيث يرغب في ضمه والاعتماد عليه في إطار الخطة الجديدة للنادي بضم اللاعبين الشباب الموهوبين.


وذكرت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد تعاقد مع الأوروجوياني فاكوندو بيليستري البالغ من العمر 19 عامًا قادمًا من أتليتيكو بينارول وفي يناير وسيضم أماد ديالو البالغ من العمر 18 عامًا قادمًا من أتالانتا بعد أن أتم الاتفاق مع ناديه في أكتوبر الماضي كما يرغب مانشستر يونايتد أيضًا في التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو البالغ من العمر 19 عامًا نجم إنديبيندينتي ديل فالي بالإكوادور.

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