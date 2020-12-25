وزير النقل يتفقد مسار مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا-سفاجا-أبو طرطور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عددًا من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا سفاجا أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة، وحيث كان الخط قد توقف منذ عدة سنوات لضعف إنتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالي تم تعرضه للسرقة نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.

وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أن هذا الخط يبلغ طوله 730 كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب مشيرا الى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنويًا، ويتم زيادتها إلي 6 ملايين طن سنويا.
كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيا لطريق قنا سفاجا وذلك في ضوء امكانية تخصيص مسار للقطار موازيا للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الاجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطويروإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر وانشاء شبكة نقل ضخمة تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات.

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