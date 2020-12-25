بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
على خلاف
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رفض مسؤولو الأهلي فكرة رحيل حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر إلى العين الإماراتي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

وكان مسؤولو العين الإماراتي قد أبدوا رغبتهم في الحصول على خدمات حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبلة.

من جانبه رفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة رحيل حسين الشحات في الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق تمسك مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، ببقاء حسين الشحات مع الفريق الكروي الأول في الموسم لبحريث، رافضين تماما فكرة رحيله.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد حصل على خدمات حسين الشحات من العين الإماراتي منذ ما يقرب من موسمين، مقابل 5 ملايين دولار.

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