حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكر الإعلامي أحمد شوبير أن بعض الأخبار تم تداولها بوجود مفاوضات من جانب الأهلي مع يوسف أوباما نجم الزمالك.


وكان مسئولو القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات أوباما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل اقتراب انتهاء عقده مع الفارس الأبيض وأحقيته في التوقيع لأي نادي والإنضمام إليه بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الحالي في ظل عدم الوصول إلى اتفاق مع مسئولي القلعة البيضاء لتجديد عقده.


وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون تايم:" تواصلت مع أحد المسئولين داخل الأهلي من أجل معرفة حقيقة رغبتهم في التعاقد مع يوسف أوباما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تداول الأمر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة عن اقتراب اللاعب من ارتداء القميص الأحمر".


وأضاف: "النادي الأهلي يكن كل الاحترام ليوسف أوباما لكن مسألة التفكير في ضمه إلى صفوف الأهلي لم يحدث على الإطلاق، أوباما ملتزم بعقد مع الزمالك ولايصح للأهلي التعاقد مع لاعب مازال عقده ساريا مع فريقه".


واختتم شوبير حديثه قائلاً:"يوسف أوباما ينتمي لنادي الزمالك بشكل كبير والأهلي يحترمه ويقدره ولاصحة لما يتردد مطلقا عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي لأن لديهم أكثر من لاعب في هذا المركز".

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