نجم تشيلسي مرشح للعودة إلى الدوري الإسباني

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني الشهير بأن أتلتيكو مدريد النادي الثاني في العاصمة مدريد يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني في شهر يناير المقبل.





وأكد البرنامج الإسباني أن ألونسو لا يعيش أوقات جيدة مع تشيلسي، حيث شارك مع الفريق اللندني في 3 مباريات فقط هذا الموسم لأن فرانك لامبارد المدير الفني للفريق يفضل الاعتماد على كلا من بن تشيلويل وإيمرسون بالميري بدلا منه.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ألونسو البالغ من العمر 29 عامًا من ناشئي ريال مدريد وسبق له اللعب لبولتون وسندرلاند الإنجليزيين وفيورنتينا الإيطالي.