أحمد عيد عبد الملك: مصطفى محمد مصمم على الرحيل عن الزمالك

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، تطورات جديدة بشأن مستقبل مصطفى محمد مع القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي.

وعلق عيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: "مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف".

يذكر أن مهاجم الزمالك الواعد تلقى العديد من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة من بينها عرض من آحد الأندية الفرنسية.