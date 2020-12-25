البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان عائد الشهادات البلاتينية 1 %

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، عن تخفيض العائد السنوي علي شهادات الإدخار البلاتينية ذات العائد الثابت، مدتها 3 سنوات الصادره عن البنك، اعتبارًا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، لتصبح 11% سنويا للشهادات التي تصرف عائدها شهريا بدلًا من 12%.

وأضاف "الإتربي"، أنه لن يتم تغيير أسعار الشهادات الأدخارية متغيرة العائد بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه مساء اليوم.

وأكد رئيس بنك مصر، على أن الشهادات ذات العائد الثابت التي تم إصدارها لصالح العملاء قبل انتهاء عمل يوم الخميس، لن يتم تغيرها مؤكدًا أن السعر الجديد سيطبق فقط على الشهادات التي سيتم إصدارها بعد القرار.


ومن جانب أخر قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت اليوم، تخفيض العائد السنوي علي شهادات الإدخار البلاتينية، مدتها 3 سنوات، اعتبارًا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، لتصبح 11% سنويا للشهادات التي تصرف عائدها شهريا بدلاً من 12%؜ سنويا.

وتابع "عكاشة"، أنه تقرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات التي كانت تصرف العائد كل ثلاثة شهور، وفى حالة اختيار العميل في وقت سابق تجديد تلك الشهادات تلقائياً، فسيتم تجديد قيمتها عند الإستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية بدلًا من الربع سنوية.

وأكد رئيس البنك الأهلي المصري، على استمرار الشهادات القائمة بالسعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها، أي أنه لن يتم تغيير أسعار تلك الشهادات التي تم إصدارها قبل نهاية عمل يوم الخميس.

وتابع عكاشة، أن ذلك القرار يأتي علي خلفية التحسن فى الأداء الإقتصادي ومستويات التضخم المنخفضة مع استهداف البنك استمرار احتفاظ المودعين بأعلى عائد على مدخراتهم. 

وأضاف رئيس البنك الأهلي المصري، أن العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير سيستمر كما هو بدون تعديل فى ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم بالابقاء على أسعار الإيداع و الاقراض دون تغيير.


وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

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