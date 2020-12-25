د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
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السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيرُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طُهْرُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكََ يا سَيَّدَ الْمُرْسَلِيِنَ وَخَاتَمَ النَّبِيَّينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَي آبَائِكَ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِريِنَ وَعَلَي أَهْلِ بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَذُرِّيِّتِكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمعِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَي سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ و الْمُرْسَلِيِنَ وَجَمِيعِ عِبِادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَاجَزَى نَبِيَّاً وَرَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ ، وَصَلَّي اللهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرُ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلُ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَطْيَبَ مَا صَلَّي عَلَي أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمِعينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِله إِلا اللهُ وَحْدَةُ لَاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ وَخِيْرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ الرَّسَالَةَ ، وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ ، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ وَجَاهَدْتَ في اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، اللَّهُمَّ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ ، وآتِهِ نِهَايَةَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ السَّاِئِلونَ ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُم جَآءُوكَ فَإستَغفَرُواْ اللهَ وَايسَتغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجدُواْ اللهِ تَوَّاباً رَّحِيماً " صَدَقَ اللهِ اَلعَظِيمْ .



وَإِنَّيِ يَارَسُولَ اللهِ جِئْتُكَ مُسْتِغْفِراً اللهِ مِنْ ذَنْبِي وَمُسْتَشْفِعاً بِكَ عِنْدَ رَبِّي لِيَغْفِرَ لِي ، اللَّهُمَّ إرْزُقْنِي مِنْحَةَ إسْتِغْفَارِهِ ووِدادِهِ وَشَفَاعَتِهِ وَأَبْقِ عَلَيَّ نِعْمَةَ مَوَدَّتِهِ وَزِيَارَتِهِ دائماً صلي الله علية وسلم عَلَي الدَّوَامِ ، اللْهُمَّ يَسَّرْ أَمْرِي وَإشْرَحْ صَدْرِي وَفَرِّجْ كَرْبِي وَهَمَّي وَغَمَّي وَوَسِّعْ رِزْقْي وَإقْضِي دَيْنِي - وَجَمِيعَ حَوُائِجِي فْيِ يُسرْ وَعَفُو وَعَاَفِيةْ ، اللَّهُمَّ اَشْفِني وَعَافِنِي وَأرَحَمِنِي وَأَهلَّي وَالْمُسْلِمِينَ بَرَحمِتك يَا أَرَحَم اَلَرَاحِمِين اللَّهُمَّ أَصلَحْنِي وَجَمِيعَ أَهَلَيِ وَإِنْفَعَهُم وَلَاَ تَضُرُهْم وَإرزُقَّنِي بِرِهِمْ وأمنَا وَأصْرِفْ عَنَا اَلَفْتنْ مَاَ ظَهْرِ مِنهَا وَمَاَ بَطنْ ، وَأَحسَّنْ خِتَامِنَا وَأدخَلنَا جَنْةُ الَفَردوُس مع اَلنَبِي صَلَّي اللهُ عَلَيِة وَسَلِم وَبْلغَنَا اَلنظَر إِليِ وَجْهكِ اَلكَريِم يَا اللهِ ، وَأشْمَلْ إِخْوانَنا الْمُسْلِمِينَ ِفي دُعَاِئنَا هَذَا ، ومَنْ أوَصَانَا بالْدُعَاِء ، اللَّهُمَّ لاَ تجْعَلْ هَذَا آخِر الْعَهْدِ بِحَرَمِ رَسُولِكَ ، وَيَسَّرْ ليِ الْعَوْدَ إلَيَ الحْرَمَيَنْ سَبيِلاً سَهْلَةً بَمَّنكَ وفَضَلْكَ ، وَإرزْقُنِي الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فيِ الدَّنْيَا والآخرَةَ وَرُدَّنَا ساَلَمينَ غَانِمينَ إلي أوْطَاننَا آِمِينَ - واَلحمْدُ للهِ رِبِّ الْعَالمَِينَ وصَلَّي اللهُ عَلَي سَيَّدَنَا محُمَّدٍ وَعَلَي آِلِه وَصَحْبِةِ وِسِلَّمَ أمِين " الفاتحة " .

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