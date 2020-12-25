مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب باريس سان جيرمان









اقترب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تولى القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة بعد رحيل الألماني توماس توخيل.





مدرب باريس سان جيرمان الجديد





ذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن باريس سان جيرمان بصدد تعيين المدرب الأرجنتيني بوكيتينو مديرا فنيا جديدا للفريق الباريسي بعد إقالة توماس توخيل.





وكانت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسية قد قررت صباح اليوم الخميسي إقالة المدرب الألماني توماس توخيل بعد تصريحاته الأخيرة والتي هاجم فيها مسؤولي النادي الباريسي.



