أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-12-2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
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 شهدت اسعار الدواجن إستقراراً مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 25-12-2020 ، حيث  سجل كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ما بين  20 و21 جنيهًا مقابل 18 جنيها،ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها.

 كما وصل سعر الكتكوت إلى بين 4 و7 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، الأحد الماضي، وطالت الارتفاعات أسعار كرتونة البيض بأسعار بنحو 6.5 جنيه إلى 30.5 جنيه، مقابل 24 جنيها بالمرزعة، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها ، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.


ينما سجلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار يصل إلى 27 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 18 جنيها، أما كيلو لحم بط المسكوفى فيسجل 30 جنيها، بينما يسجل لحم المولار 22.50 جنيه ، وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

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