يوفنتوس يغازل نجم ريال مدريد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو، صانع ألعاب فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع بعض اللاعبين المتميزين خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تكوين فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

وبحسب صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع فرانشيسكو إيسكو من ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن إيسكو قادر على الربط بين خط الوسط والهجوم بشكل مثالي، مما يعطي مزيدًا من الثبات والفعالية في تشكيل أندريا بيرلو.

وأشارت الصحيفة، أن إيسكو يرغب في الانتقال إلى فريق ما زال ينافس على بطولة دوري أبطال أوروبا، ويفضل اللاعب في الانتقال إلى يوفنتوس عن اللعب في صفوف أرسنال والذي يسعى للتعاقد مع اللاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 13 ساعة

بينهم سوري ويمنيان.. الملك سلمان يكافئ 13 شخصا بميدالية الاستحقاق

منذ 17 دقيقة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الموعد الجديد لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد رونالدو.. يوفنتوس يهدد ريال مدريد في صفقة جديدة

يوفنتوس يستقر على موعد صفقة نجم ريال مدريد

يوفنتوس يخطط لضم نجم ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

بأمر أليجري.. يوفنتوس ينقض على نجم ريال مدريد

ريال يحدد شروطه لبيع إيسكو في الصيف

أخبار ريال مدريد اليوم: 4 لاعبين ينقلبون على زيدان والريال يرصد مبلغا خرافيا لخطف نجم ليفربول وخطة محكمة لضم صفقة القرن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

12:32 م

الموعد الجديد لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

06:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن