يوفنتوس يغازل نجم ريال مدريد









كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو، صانع ألعاب فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع بعض اللاعبين المتميزين خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تكوين فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.





وبحسب صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع فرانشيسكو إيسكو من ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن إيسكو قادر على الربط بين خط الوسط والهجوم بشكل مثالي، مما يعطي مزيدًا من الثبات والفعالية في تشكيل أندريا بيرلو.



