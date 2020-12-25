صدمة في ليفربول بسبب نجم الفريق









كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لن يجدد تعاقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو من عام 2023.





وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، بعدما فتح باب الرحيل إلى ريال مدريد وبرشلونة خلال حواره مع صحيفة آس الإسبانية.





وبحسب موقع "ذا أثلتيك"، فإن ليفربول يواجه مشاكل في تجديد عقد محمد صلاح، وهذا يدفع إدارة الفريق لرحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.



