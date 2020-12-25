نابولي يستقر على رحيل نجم الفريق

أبدي نادي نابولي الإيطالي موافقته المبدئية، علي رحيل نجمه فابيان رويز لاعب وسط الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف موقع "فوتبول إيطاليا": ان نابولي في استجابة لسماع العروض المقدمة، للحصول على خدمات لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز.





وأشار: سيبدأ النظر في العروض التي تبدأ من 50 مليون يورو علي الأقل، حيث يمتد عقده حتي صيف عام 2023.





وكان نابولي يريد تمديد عقد رويز حتي صيف عام 2025، ولكن المفاوضات مع وكيل اللاعب توقفت بشكل مفاجئ.





ويعد رويز من أهم لاعبي الوسط في أوروبا، حيث دخل ضمن اهتمامات قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، في صيف 2019، ولكن جائحة فيروس كورونا جعلت الأندية تمر بأزمات مادية.



