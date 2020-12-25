الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أصبح النادي الأهلي علي مقربة، من ضم الجناح الأوروغوياني جاستن سيرينو لاعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وكشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، ان إدارة المارد الأحمر اقتربت من حسم صفقة انتقال سيرينو جناح صن داونز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيكون عقد سيرينو مع الشياطين الحُمر، لمدة 4 مواسم ونصف إذا جاء في يناير، وفي حالة انضمامه في الصيف سيكون العقد 4 مواسم.

وتمسك سيرينو بالرحيل عن صن داونز والانضمام إلى القلعة الحمراء، بالإضافة إلى تمسك المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باللاعب الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة.

يذكر ان اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، لم يشارك مع فريقه في مباراة ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليكون متاح للأهلي في النسخة الحالية.

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