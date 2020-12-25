آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

أوضح نادي الزمالك، آخر تطورات المفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي 2020-2021، إذ بات قريبا من دخول الفترة الحرة التي تمكنه من التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه.





وأكد المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، عصام سالم، في تصريحات تليفزيونية، أن مفاوضات تجديد عقد ساسي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين حصلوا على مسستحقاتهم المالية المتأخرة كاملة.



