الموعد الجديد لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حدد مسئولو اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، موعدًا جديدًا لإقامة مباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة، والتي تم تأجيلها.

وكان من المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك، في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة المباراة بعد نهاية مباريات الدور الأول في ظل الجدول المزدحم بشكل كبير الخاص بمسابقة الدوري، على أن يتم عن القرار الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وكان تقرر أن يلاقي الزمالك نظيره سموحة، بينما يواجه الأهلي منافسه الاتحاد السكندري، في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

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