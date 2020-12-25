موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يستقبل فريق الأهلي نظيره الإتحاد السكندري في المباراة المؤجلة، من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وسيواجه الأهلي فريق سيد البلد يوم الإثنين المقبل، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة، بسبب مشاركة المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المواجهة في السابعة والنصف مساءً، علي ملعب الأهلي وي السلام، وستذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت.

ويسعي الشياطين الحمر في تحقيق الفوز الثالث تواليًا، للإستمرار في صدارة الدوري مجددًا، في ظل السعي للتتويج باللقب للمرة 43 في تاريخه.

أخبار تهمك

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الموعد الجديد لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بينهم سوري ويمنيان.. الملك سلمان يكافئ 13 شخصا بميدالية الاستحقاق

منذ ربع ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 19 ساعة

حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

12:32 م

الموعد الجديد لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

06:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن