موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

يستقبل فريق الأهلي نظيره الإتحاد السكندري في المباراة المؤجلة، من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.





وسيواجه الأهلي فريق سيد البلد يوم الإثنين المقبل، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة، بسبب مشاركة المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.





وستقام المواجهة في السابعة والنصف مساءً، علي ملعب الأهلي وي السلام، وستذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت.



