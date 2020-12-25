موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا علي نظيره سموحة، في المباراة المؤجلة، من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.





وسيواجه الفارس الأبيض الفريق السكندري يوم الإثنين المقبل، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة، بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، ولكن انسحب الفريق التشادي من المواجهة لظروف خاصة في بلاده.





وستقام المواجهة في الخامسة مساءً، علي ملعب برج العرب، وستذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 2.



