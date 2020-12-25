نجم الأهلي السابق: موسيماني لا يقارن بجوزيه

علق أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، على مستوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الماضية.





وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "موسيماني حقق للأهلي واحدة من أغلي البطولات لكنه بعيد عن المقارنة مع جوزية وفايتسا".



