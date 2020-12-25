بالرغم من زيادة الطلب على اللحوم والدواجن إستقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-12-2020 في محلات الجزارة والسلع الإستهلاكية ، بعد أن حققت الحكومة وفرة من اللحوم في المنافذ لكل المواطنين، حيث تعتبر اللحوم هي الوجبة الأساسية لمعظم المواطنين نظرا لإعتدال أسعارها بالإضافة الي إحتوائها علي عناصر أساسية مثل البروتين والزنك والتي يحتاجها الجسم بشكل يومي وخاصة مع إنتشار وباء كورونا.









أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-12-2020





سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.