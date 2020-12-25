بريطانيا:أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتك"
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
وكالات
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قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد COVID-19.
وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية
في بيان: "نشرت الحكومة اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح
بين 8 ديسمبر و 20 ديسمبر في المملكة المتحدة هو 616.933".
وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام
لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها
بعض الخبراء.