بريطانيا:أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتك"

قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد COVID-19.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان: "نشرت الحكومة اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بين 8 ديسمبر و 20 ديسمبر في المملكة المتحدة هو 616.933".

وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.