بريطانيا:أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتك"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد COVID-19.

 

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان: "نشرت الحكومة اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بين 8 ديسمبر و 20 ديسمبر في المملكة المتحدة هو 616.933".

 

وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

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