تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع سيرينو









يسعي النادى الأهلى فى التعاقد مع النجم الأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي نادي صن داونز الجنوب إفريقي وضعوا شرط من أجل الاستغناء عن الأوروجوياني جاستون سيرينو لصالح النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان على قناة النهار أن مسؤولي النادي الجنوب إفريقي اشترطوا التعاقد مع بديل جيد للاعب من أجل الاستغناء عنه في يناير المقبل، لاسيما في ظل تمسك اللاعب بالانتقال إلي المارد الأحمر من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.





وأوضح: "زوجة موسمياني المدير للاهلي والتي تعمل وكيل لاعبين تقود المفاوضات مع الجناح الأورجوياني من أجل انهاء الصفقة".



