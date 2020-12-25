سموحة يرغب فى ضم نجم الأهلي





تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف النادي السكندري من استعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يناير.





وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "نرحب باستعارة صلاح محسن حال موافقة الأهلي".





على جانب آخر قال أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري وادي دجلة تفوق على سموحة فى الشوط الأول لكن الفريق السكندري نجح في تدارك الموقف فى الشوط الثاني.





وأكد أحمد سامي في برنامج نمبر وان: "سموحة أضاع العديد من الفرص أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري والمهندس فرج عامر يدعم الفريق بكل الطرق الممكنة".



