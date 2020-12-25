سموحة يقدم شكوي لـ اتحاد الكرة ضد لاعب الأهلي السابق

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد فوزي الحناوي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري لدى الجبلاية.

وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تقدمنا بشكوى للجبلاية ضد فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد السكندري".

وتابع:"اللاعب اخل الاتفاق معنا لذلك تقدمنا بشكوى ضده".

ويذكر أن سموحة حقق الفوز على وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.

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