أبرزهم الإبراشي ويسرا.. 4 مشاهير أعلنوا إصابتهم بكورونا خلال ساعات الليل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
يسرا ووائل الإبراشي
يسرا ووائل الإبراشي
الفجر
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شهدت الساعات الأخيرة الإعلان عن إصابة 4 مشاهير بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، والإعلامي وائل الإبراشي.

وتعرض لكم بوابة الفجر في السطور التالية تفاصيل إصابتهم.

إصابة وائل الإبراشي
أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.

وعلق الإبراشي، على إصابته، قائلًا: "إن شاء الله نعدي المحنة دي، ونعود للعمل مرة أخرى إن شاء الله".

وتابع "الإبراشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن أعراض كورونا هي نفس أعراض الإنفلونزا، ولكنه تعامل معها على أنها كورونا، ونتيجة لهذا الأمر، استطاع أن يبدأ العلاج بشكل مبكر، معقبًا: "هننتصر على كورونا بإذن الله".

إصابة يسرا
كما أعلنت الفنانة يسرا إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في تصريحات صحفية: "أشكر كل من سأل عني، وللأطباء ووزارة الصحة، ولزملائي وأصدقائي داخل مر وخارجها".

واستقبل الجمهور الخبر بالدعاء بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة من المرض، وسارعوا بكتابة التعليقات المساندة والداعمة لها.

إصابة هشام جمال
وأعلن المنتج والفنان هشام جمال، عن إصابته، عبر حسابه بموقع انستجرام: "جالى كورونا من حوالى 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللى اتأجلت بالصدفة، والحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا".

وتابع: "ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زمانى أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندى مش لطيفة".

إصابة كريم فهمي
كما أعلن الفنان كريم فهمي، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشر كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلا "الحمد لله إيجابي كورونا".

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