مخرج "حظر تجول" يكشف سر اختياره اسم الفيلم





وأضاف في تصريحات صحفية: "فكرت كثيرا في تغييره لكني لم أجد مسمى أفضل، خاصة أن مواجهة الشخصيات ببعضها تبدو أن لها ضرورة كان يجب أن تكون إلزامية، وليست اختياريه، فكان لابد من ظرف قهري يجبر الأبطال على التواجد معا دون مفر والمواجهة بكل خبايا القصص المسكوت عنها".





وأشار إلي أن فكرة حظر التجول بالنسبة له مرتبطة فقط بمبرر وجود الشخصيات فى مكان واحد لتخلق الأحداث، وكما رأينا كل الأحداث لا تتقاطع مع أي أحداث سياسية، والأهم أن قصة الفيلم يمكن أن تحكى في أي زمن آخر به حظر تجول، وليس عام 2013 وربما كان يمكن أن يكون هناك ضرورة أو شيء يجبر الأبطال على الجلوس معا، لكني لم أجد أكثر إقناعا من حظر التجول.

كشف المخرج أمير رمسيس، سر اختياره اسم الفيلم قائلًا إنه تعمد ألا يتناول الفيلم الأحداث السياسية التى مرت بها مصر في 2013، وأن يكتفي بطرح أسئلة إنسانية بعيدة تماما عن السياسية، موضحًا: "لكني في الحقيقة لا أحب اختيار الأسماء، وأجد مشكلة كبيرة في ذلك وربما صادفني تعثر كبير حتى أختار اسم الفيلم".